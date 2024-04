Dax zur Eröffnung leicht im Plus erwartet - Nahost im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge leicht im Plus starten.

Am Freitag hatte er 0,3 Prozent tiefer bei 17.904 Punkten geschlossen. Die trübe Stimmung der US-Anleger nach enttäuschenden Zahlen wichtiger Banken schwappte nach Europa über.

Im Fokus der Investoren zu Wochenbeginn stehen die Entwicklungen in Nahost. Der Iran hat seine jüngsten Drohungen wahr gemacht und Israel in der Nacht zum Sonntag mit zahlreichen Kampfdrohnen und Raketen erstmals direkt beschossen. Von mehr als 300 Raketen und unbemannten Fluggeräten seien 99 Prozent abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit. Die Marktteilnehmer rätseln, ob es nun zu einer Ausweitung des Krieges in Gaza auf die gesamte Region kommt. Das Risiko ist laut den Analysten bereits seit einiger Zeit größtenteils in den Aktienkursen enthalten.

Auf Konjunkturseite stehen die Daten für die Produktion in der Industrie in der Euro-Zone im Februar an. Von Reuters befragte Experten erwarten eine Erholung. Außerdem warten die Anleger auf die US-Einzelhandelsumsätze für März, die Börsianern zufolge zurückgegangen sein dürften.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 17.930,32

Dax-Future 18.181,00

EuroStoxx50 4.955,01

EuroStoxx50-Future 4.919,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 37.983,24 -1,2%

Nasdaq 16.175,09 -1,6%

S&P 500 5.123,41 -1,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:10 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 39.168,82 -0,9%

Shanghai 3.058,79 +1,3%

Hang Seng 16.615,38 -0,6%

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)