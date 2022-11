Dax zur Eröffnung leicht im Plus erwartet

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten.

Gewinnmitnahmen und schwächere Autowerte hatten den deutschen Leitindex am Mittwoch um ein Prozent auf 14.234 Punkte gedrückt. "Die Rally der vergangenen sechs Wochen hat die Anleger in ihrer Länge und Stärke überrascht, so dass die meisten von ihnen jetzt erst einmal von einer Pause ausgehen", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Online-Broker CMC Markets. Seit dem Jahrestief Ende September hat der Dax knapp 20 Prozent zugelegt.

Im Blick haben Börsianer vor allem die endgültigen Zahlen für die Inflation im Euroraum. Einer vorläufigen Schätzung zufolge sind die Verbraucherpreise im Oktober durch die höheren Energiekosten um 10,7 Prozent gestiegen. Das ist das höchste Niveau seit Einführung des Euro im Jahr 1999. Angesichts des hohen Preisdrucks steht die EZB aus Expertensicht unter Zugzwang, die Zinsen weiter anzuheben.

Bei den Einzelwerten stehen die Zahlen und der Ausblick von Siemens im Rampenlicht. Der Konzern hat im Geschäftsjahr einen Rekordgewinn geschafft und erhöht die Dividende. Im Handel von Lang & Schwarz stiegen die Siemens-Aktien am Morgen um drei Prozent.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.234,03

Dax-Future

14.325,00

EuroStoxx50

3.882,78

EuroStoxx50-Future

3.892,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.553,83 -0,1 Prozent

Nasdaq

11.183,66 -1,5 Prozent

S&P 500

3.958,79 -0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

27.930,57 -0,4 Prozent

Shanghai

3.102,38 -0,6 Prozent

Hang Seng

17.888,46 -2,0 Prozent

