DAX zur Eröffnung niedriger erwartet - Fed-Protokolle im Fokus

Im Sog einer schwächeren Wall Street wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Die geplante Verschärfung der Sanktionen gegen Russland hatte am Dienstag die Aktienmärkte belastet. Als Reaktion auf die Tötung hunderter Zivilisten in der ukrainischen Ortschaft Butscha und den anhaltenden Krieg...