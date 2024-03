Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Ifo im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er 0,9 Prozent fester bei 18.173,77 Punkten geschlossen. Damit lag er nur knapp unter seinem im früheren Handelsverlauf erreichten frischen Allzeithoch von 18.179,81 Zählern. Die Erleichterung nach der Sitzung der US-Notenbank Fed hatte auch die Börsen in Europa ins Plus gehievt.

Am Freitag veröffentlicht das Münchner Ifo-Institut seinen Geschäftsklimaindex für März. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass das an den Finanzmärkten stark beachtete Konjunkturbarometer steigt - und zwar um einen halben Punkt auf 86,0 Zähler. Die deutsche Wirtschaft bewegt sich derzeit wegen sinkender Investitionen am Rande einer Rezession. Die vom Ifo befragten Führungskräfte hatten im Februar die Geschäftsaussichten für die kommenden Monate allerdings etwas besser eingeschätzt als noch im Januar.

Im Rahmen des EU-Gipfels in Brüssel gibt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , ihre Einschätzung der Lage in Europa. Die Investoren erhoffen sich daraus Hinweise auf den Zeitpunkt der ersten EZB- Zinssenkung . Außerdem hat Kanzler Olaf Scholz angekündigt, dass weitere Schritte zur Vollendung der Banken- und Kapitalmarktunion Thema der Diskussionen sein sollen.

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)