Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Konjunkturdaten im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Vor wichtigen Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Schwache Daten aus dem Dienstleistungssektor in China hatten den deutschen Leitindex am Dienstag um 0,3 Prozent auf 15.772 Punkte fallen lassen. "An der Frankfurter Börse gestaltet sich der Start in den September weiterhin schwierig", sagte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

Auch zur Wochenmitte halten Konjunkturdaten die Anleger weiter auf Trab. Die US-Notenbank Fed legt den aktuellen Konjunkturbericht (Beige Book) vor. Er wird zeigen, wie die US-Wirtschaft die gestiegenen Zinsen und die noch immer recht hohe Inflation verkraftet. Die konjunkturellen Folgewirkungen der anhaltend hohen Inflation werden auch im aktualisierten Wirtschaftsausblick für die EU und die Euro-Zone beleuchtet, den die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vorlegt.

Daten zu den deutschen Industrieaufträgen beleuchten zugleich, wie es um Deutschlands Wirtschaft bestellt ist. Von Reuters befragte Volkswirte erwarten für Juli ein Minus von vier Prozent. Damit würde das Pendel wieder zurückschlagen, nachdem der Sektor im Juni den stärksten Auftragszuwachs seit drei Jahren verbucht hatte. Die Bestellungen legten dank Großaufträgen um 7,0 Prozent zum Vormonat zu.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.771,71

Dax-Future

15.759,00

EuroStoxx50

4.269,16

EuroStoxx50-Future

4.259,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.641,97 -0,6 Prozent

Nasdaq

14.020,95 -0,1 Prozent

S&P 500

4.496,83 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

33.175,83 +0,4 Prozent

Shanghai

3.143,62 -0,3 Prozent

Hang Seng

18.306,24 -0,8 Prozent

