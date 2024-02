Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Lufthansa im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Montag hatte er 0,2 Prozent tiefer bei 17.092,26 Punkten geschlossen. Ein Feiertag in den USA und die Erwartung wichtiger Termine im weiteren Wochenverlauf hatten die Börsen in Europa ausgebremst.

Im Rampenlicht bei den Unternehmen steht am Dienstag die Lufthansa. Wegen eines erneuten Warnstreiks des Bodenpersonals fallen 80 bis 90 Prozent der Flüge der Kernmarke der Fluggesellschaft in Deutschland aus. Zudem legt der Dialysekonzern Fresenius Medical Care erstmals als eigenständiges Unternehmen eine Jahresbilanz vor.

Die Senkung des Referenzzinssatzes für Hypotheken der chinesischen Zentralbank sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff. China verstärkt seine Bemühungen, die Kreditnachfrage anzukurbeln und den Immobilienmarkt zu beleben. Auf der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach den USA lastet eine Immobilienkrise. An der chinesischen Börse ging es trotz der Maßnahme bergab.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

17.092,26

Dax-Future

17.092,00

EuroStoxx50

4.763,07

EuroStoxx50-Future

4.764,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

Kein Handel

Nasdaq

Kein Handel

S&P 500

Kein Handel

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

38.381,52 -0,2 Prozent

Shanghai

2.898,52 -0,4 Prozent

Hang Seng

16.096,84 -0,4 Prozent

