Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Zinsen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Die US-Notenbank Fed erhöhte am Mittwochabend den Leitzins zwar wie erwartet um einen halben Prozentpunkt - nach vier Zinsschritten von 0,75 - signalisierte jedoch, dass kommendes Jahr weitere Zinsschritte anstehen. Die Aussicht auf einen längeren Zeitraum mit höheren Zinssätzen verstärkte bei den Händlern die Befürchtung einer Rezession. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent tiefer bei 14.460,20 Punkten geschlossen. Die Anleger nahmen schon vor dem Zinsentscheid Gewinne mit.

Im Rampenlicht am Donnerstag steht vor allem die letzte Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr. Nach den Prognosen von Experten werden die Euro-Wächter um EZB-Chefin Christine Lagarde auf ihrer Zinssitzung die Schlüsselsätze ebenfalls um 0,50 Prozentpunkte anheben. Nur sehr wenige Ökonomen erwarten, dass sie die Zinsen in einem weiteren Jumbo-Schritt wie im September und Oktober um 0,75 Prozentpunkte erhöhen könnten. Darüber hinaus stehen auch in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz Leitzinsentscheidungen an.

Bei den Unternehmen will Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume dem Aufsichtsrat Eckpunkte seiner Softwarestrategie und eine Neuordnung der VW-Fahrzeug-Plattformen präsentieren. Außerdem legen unter anderem die schwedische Modekette H&M sowie der Softwarekonzern Adobe Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.460,20

Dax-Future

14.410,00

EuroStoxx50

3.975,26

EuroStoxx50-Future

3.960,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.966,35 -0,4 Prozent

Nasdaq

11.170,89 -0,8 Prozent

S&P 500

3.995,32 -0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

28.051,70 -0,4 Prozent

Shanghai

3.171,26 -0,2 Prozent

Hang Seng

19.434,09 -1,2 Prozent

