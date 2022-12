Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Dienstag hatte er nach einem überraschend starken Rückgang der US-Inflation 1,3 Prozent höher bei 14.498 Punkten geschlossen.

Im Rampenlicht am Mittwoch steht vor allem die letzte Sitzung der US-Notenbank Fed in diesem Jahr. Die Experten rechnen mit einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt - auf dann 4,25 bis 4,50 Prozent. Zuvor hatten die US-Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell den Leitzins vier Mal in Serie um 0,75 Prozent angehoben. Dies zeigt bereits Wirkung: Die hohe Inflation ist zuletzt immer weiter zurückgegangen - auf 7,1 Prozent im November. Für die Notenbank könnte daher nun die Zeit für eine etwas weniger aggressive Geldpolitik gekommen sein.

Zudem legt das Ifo-Institut seine Prognose vor. Im September hatten die Münchner Forscher ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt für das laufende Jahr von 1,6 Prozent vorhergesagt und für 2023 ein Minus von 0,3 Prozent prognostiziert.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.497,89

Dax-Future

14.488,00

EuroStoxx50

3.986,83

EuroStoxx50-Future

3.987,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.108,64 +0,3 Prozent

Nasdaq

11.256,81 +1,0 Prozent

S&P 500

4.019,65 +0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

28.167,98 +0,8 Prozent

Shanghai

3.179,20 +0,1 Prozent

Hang Seng

19.730,11 +0,7 Prozent

