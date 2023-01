Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Die Aussicht auf eine moderatere Gangart bei den Zinserhöhungen in den USA hatte den deutschen Leitindex zum Wochenstart um 1,3 Prozent auf 14.793 Punkte steigen lassen.

Im Fokus der Anleger steht im Tagesverlauf ein Notenbank-Symposium der schwedischen Riksbank in Stockholm. Teilnehmen wollen unter anderem EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Fed-Chef Jerome Powell, der Chef der Bank von Japan, Haruhiko Kuroda sowie Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch. Investoren an den Märkten erhoffen sich von der Veranstaltung Hinweise zur weiteren Entwicklung der Zinspolitik in den jeweiligen Währungsräumen.

Bei den Unternehmen legen Deutschlands drei Premium-Autohersteller BMW, Mercedes und Audi ihre Absatzzahlen für das Jahr 2022 vor. Dabei zeichnet sich ein enges Rennen um die Premiumkrone ab. Zudem legt der europäische Flugzeugbauer Airbus die Zahl der ausgelieferten Maschinen im vergangenen Jahr vor. Im Dezember hatte das Unternehmen sein Auslieferungsziel von 700 Flugzeugen aufgegeben und das mit Verwerfungen in der Lieferkette begründet. Airbus hatte aber erklärt, die Zahl werde nicht signifikant unter der Zielmarke liegen. Außerdem kommen vom Hamburger Online-Modehändler About You Zahlen zum dritten Quartal.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.792,83

Dax-Future

14.784,00

EuroStoxx50

4.068,62

EuroStoxx50-Future

4.050,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.517,65 -0,3 Prozent

Nasdaq

10.635,65 +0,6 Prozent

S&P 500

3.892,09 -0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

26.170,14 +0,8 Prozent

Shanghai

3.171,49 -0,1 Prozent

Hang Seng

21.316,13 -0,3 Prozent

(Bericht von Nette Nöstlinger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)