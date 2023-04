Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er mit 15.895,20 Punkten knapp im Plus geschlossen. An der Wall Street hielt sich die Kauflaune ebenfalls in Grenzen. Der Dow-Jones-Index schloss 0,2 Prozent tiefer, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite traten auf der Stelle.

Am Donnerstag veröffentlicht das Statistische Bundesamt die deutschen Erzeugerpreise für März. Seit ihrem Höhepunkt im August 2022 ist diese für die Inflationsentwicklung wichtige Kennziffer bereits fünf Mal in Folge gefallen - zuletzt auf 15,8 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit September 2021. Von Reuters befragte Analysten rechnen mit einem weiteren Rückgang auf 9,8 Prozent.

In den USA geht die Bilanzsaison weiter. Nach einem trüben Ausblick für das Gesamtjahr veröffentlicht der Telekom-Konzern AT&T Zahlen für das erste Quartal 2023. Analysten gehen davon aus, dass AT&T wegen eines harten Wettbewerbs und der Zurückhaltung der Konsumenten beim Geldausgeben im ersten Quartal an Umsatz verloren hat.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.895,20

Dax-Future

16.028,00

EuroStoxx50

4.393,57

EuroStoxx50-Future

4.342,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.897,01 -0,2 Prozent

Nasdaq

12.157,23 +0,0 Prozent

S&P 500

4.154,52 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

28.673,06 +0,2 Prozent

Shanghai

3.346,90 -0,7 Prozent

Hang Seng

20.407,30 +0,2 Prozent

