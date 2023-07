Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er 0,6 Prozent fester bei 16.204 Punkten geschlossen. An der Wall Street fanden die wichtigsten Indizes nach enttäuschenden Geschäftszahlen von Tesla und Netflix keine gemeinsame Richtung. Während der Nasdaq-Composite und der S&P nachgaben, legte der Dow-Jones-Index zu.

Zunehmend bestimmen die Geschäftszahlen der großen Unternehmen den Handel. SAP verspricht sich einen Gewinnschub durch die Integration von Künstlicher Intelligenz in seine Produkte. Im abgelaufenen Quartal übertraf der Gewinn die Prognosen der Analysten, das Jahresziel für das Ergebnis wurde angehoben. Umsatz und Cloud-Erlöse blieben dagegen hinter den Erwartungen zurück. Am Freitag lässt sich der Laborausrüster Sartorius in seine Bücher schauen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.204,22

Dax-Future

16.224,00

EuroStoxx50

4.373,73

EuroStoxx50-Future

4.383,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.225,18 +0,5 Prozent

Nasdaq

14.063,31 -2,1 Prozent

S&P 500

4.534,87 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

32.377,42 -0,4 Prozent

Shanghai

3.170,94 +0,0 Prozent

Hang Seng

19.064,85 +0,7 Prozent

