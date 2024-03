Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Freitag hatte er mit 17.814 Zählern knapp im Minus geschlossen. Er lag damit in Reichweite seines zuletzt erreichten Rekordhochs von 17.879,11 Punkten. An der Wall Street war es nach den jüngsten Kursgewinnen zum Wochenschluss ebenfalls bergab gegangen. In Erwartung bald sinkender Zinsen in den USA und in der Euro-Zone hatten viele Anleger in den vergangenen Wochen bei Aktien zugegriffen.

Das Thema Zinspolitik bleibt auch weiter in aller Munde. Investoren haben vor allem die Inflationsdaten für Februar aus den USA im Fokus, die am Dienstag veröffentlicht werden. Sie erhoffen sich davon weitere Hinweise auf den Zeitpunkt der geldpolitischen Wende der US-Notenbank Fed. Zum Wochenauftakt stehen keine relevanten Daten an.

Auf der Unternehmensseite könnte sich der Blick auf Bayer richten. Der Konzern arbeitet nach den Worten von Vorstandschef Bill Anderson an einer Alternative zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat. "Wir testen diese neue Substanz schon an echten Pflanzen", sagte Anderson der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

17.814,51

Dax-Future

17.751,00

EuroStoxx50

4.961,11

EuroStoxx50-Future

4.941,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

38.722,69 -0,2 Prozent

Nasdaq

16.085,11 -1,2 Prozent

S&P 500

5.123,69 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

38.694,63 -2,5 Prozent

Shanghai

3.042,75 -0,1 Prozent

Hang Seng

16.539,66 +1,1 Prozent

