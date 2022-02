DAX zur EZB-Sitzung niedriger erwartet

In Erwartung neuer Signalezur Geldpolitik in der Euro-Zone wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte er faktisch unverändert bei 15.613 Zählern geschlossen. An der Wall Street versetzten starke Quartalsergebnisse der Google-Mutter Alphabet und der Chipfirma AMD die...