DAX zur Fed-Nachlese höher erwartet

Nach der ersten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed seit 2018 wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er unter anderem dank der Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine fast vier Prozent auf 14.440,74 Punkte zugelegt. An der Wall Street ging es nach dem Zinsentscheid...