|
27.02.2026 06:31:29
Day One Biopharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Day One Biopharmaceuticals veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,7 Millionen USD – ein Plus von 83,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Day One Biopharmaceuticals 29,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Day One Biopharmaceuticals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,040 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,020 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Day One Biopharmaceuticals im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,18 Millionen USD. Im Vorjahr waren 131,16 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.