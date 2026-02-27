Day One Biopharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Day One Biopharmaceuticals veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,7 Millionen USD – ein Plus von 83,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Day One Biopharmaceuticals 29,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Day One Biopharmaceuticals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,040 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,020 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Day One Biopharmaceuticals im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,18 Millionen USD. Im Vorjahr waren 131,16 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at