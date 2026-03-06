Day One Biopharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3CQ56 / ISIN: US23954D1090
|
06.03.2026 15:58:37
Day One Biopharmaceuticals Stock Surges 65% Over Acquisition Deal With Servier
(RTTNews) - Shares of Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN) are surging about 65 percent on Friday morning trading after Servier, an independent international pharmaceutical group, agreed to acquire the company for $21.50 per share in cash.
The company's shares are currently trading at $21.15 on the Nasdaq, up 65.49 percent. The stock opened at $21.12 and has climbed as high as $21.19 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $5.64 to $21.19.
Day One expects the acquisition to represent a unique opportunity to extend the reach of its science and its lead program in pediatric low-grade glioma. The deal is estimated to be completed in the second quarter of 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Day One Biopharmaceuticals Inc Registered Shs
|
23.02.26
|Ausblick: Day One Biopharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Day One Biopharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Day One Biopharmaceuticals Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Day One Biopharmaceuticals Inc Registered Shs
|21,20
|65,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.