Day One Biopharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Day One Biopharmaceuticals äußerte sich am 07.03.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,170 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Day One Biopharmaceuticals -4,620 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at