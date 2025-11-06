Day One Biopharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Day One Biopharmaceuticals lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 57,55 Prozent auf 39,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Day One Biopharmaceuticals 93,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at