DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY legte Quartalsergebnis vor

DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 933,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 505,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 246,20 Milliarden KRW – ein Plus von 54,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY 159,28 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at