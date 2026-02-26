26.02.2026 06:31:29

DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 205,34 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY ein Ergebnis je Aktie von -234,000 KRW vermeldet.

DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,78 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 136,17 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 13,930 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 111,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 633,40 Milliarden KRW gegenüber 564,92 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

