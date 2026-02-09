DAYOU PLUS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DAYOU PLUS lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 182720,69 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 100350,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 40 914,55 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,14 Milliarden KRW umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 182685,20 KRW, nach 99414,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 40 941,48 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte DAYOU PLUS 32,38 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at