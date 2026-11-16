DAYOU PLUS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAYOU PLUS lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 22,00 KRW gegenüber 26,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,24 Prozent auf 7,50 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte DAYOU PLUS 10,30 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at