DAYOU PLUS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DAYOU PLUS lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DAYOU PLUS 450,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat DAYOU PLUS im vergangenen Quartal 10,30 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAYOU PLUS 7,15 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at