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18.05.2026 06:31:29
DAYOU PLUS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DAYOU PLUS lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 6,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAYOU PLUS noch ein Gewinn pro Aktie von 432,00 KRW in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAYOU PLUS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,36 Milliarden KRW im Vergleich zu 9,78 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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