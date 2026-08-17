Daeyoung Packaging hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Daeyoung Packaging präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,00 KRW gegenüber 16,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent auf 79,99 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 71,25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at