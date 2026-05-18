Daeyoung Packaging präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daeyoung Packaging veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem Umsatz von 67,38 Milliarden KRW, gegenüber 70,38 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,27 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at