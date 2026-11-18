Daeyoung Packaging hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 855,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 95,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Daeyoung Packaging 78,56 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74,64 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at