Daeyoung Packaging vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Daeyoung Packaging präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -11,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74,64 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at