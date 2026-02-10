Daeyoung Packaging vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Daeyoung Packaging hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 18,83 KRW. Im Vorjahresquartal waren -41,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,69 Prozent auf 67,43 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 72,27 Milliarden KRW gelegen.

Der Umsatz lag bei 283,70 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 280,84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at