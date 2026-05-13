DAYTONA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DAYTONA hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 109,88 JPY gegenüber 95,08 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,32 Prozent auf 3,50 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at