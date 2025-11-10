DAYTONA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DAYTONA hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 133,04 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DAYTONA 159,20 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 3,66 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at