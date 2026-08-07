DAYTONA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAYTONA hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 186,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 151,81 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at