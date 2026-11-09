DAYTONA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAYTONA hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 213,75 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 133,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,59 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at