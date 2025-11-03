Dazhong Transportation (Group) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dazhong Transportation (Group) ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dazhong Transportation (Group) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem Umsatz von 80,9 Millionen USD, gegenüber 92,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at