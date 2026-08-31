Dazhong Transportation (Group) präsentierte Quartalsergebnisse

Dazhong Transportation (Group) lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Dazhong Transportation (Group) 479,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 571,2 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at