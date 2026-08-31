Dazhong Transportation (Group) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dazhong Transportation (Group) hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 79,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 70,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at