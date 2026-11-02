02.11.2026 06:31:29

Dazhong Transportation (Group) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dazhong Transportation (Group) stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dazhong Transportation (Group) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 517,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 579,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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