Dazhong Transportation (Group) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dazhong Transportation (Group) hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 579,2 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 659,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at