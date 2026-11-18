DAZN Aktie
WKN DE: DAZN01 / ISIN: NET00DAZN001
|
18.11.2026 17:51:00
DAZN droht Rückzahlung nach unzulässigen Preiserhöhungen
DAZN-Logo auf schwarzem Hintergrund." />
Verbraucherschützer siegen vor dem OLG Hamm gegen DAZN. Das Urteil konkretisiert die Grundlagen für Rückzahlungen an Kunden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DAZN
Analysen zu DAZN
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!