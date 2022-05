DAZN verlängert TV-Vertrag für UEFA-Spiele

BERLIN (dpa-AFX) - Die Partien in der Nations League und EM- sowie WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung werden weiterhin live beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Zu dem bis 2026 verlängerten Rechtepaket "gehören neben zahlreichen offiziellen UEFA Freundschaftsspielen auch die European Qualifiers für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland sowie die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA", teilte das Unternehmen am Freitag mit und berichtete von "circa 1000" Spielen bis 2026. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft sind bei RTL, in der ARD und im ZDF zu sehen./mj/DP/ngu