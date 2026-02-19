D.B Aktie
WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
|
19.02.2026 18:43:00
DB Cargo: Wie Bernhard Osburg sein Unternehmen vor der Zerschlagung retten will
Wenige Monate bleiben Bernhard Osburg, um mit DB Cargo in die schwarzen Zahlen zu kommen. Nun will er fast die Hälfte der Stellen streichen und hofft ausgerechnet auf Chancen durch die Wirtschaftskrise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
