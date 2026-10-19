DB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DB hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 3,85 INR. Im letzten Jahr hatte DB einen Gewinn von 5,24 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 5,81 Milliarden INR, gegenüber 6,14 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,47 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at