03.12.2025 06:31:29
DB ENERGY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DB ENERGY ließ sich am 01.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DB ENERGY die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DB ENERGY ein EPS von -0,040 PLN in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat DB ENERGY im vergangenen Quartal 4,2 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DB ENERGY 6,3 Millionen PLN umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
