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23.04.2026 06:31:29
DB (International) Stock Brokers legte Quartalsergebnis vor
DB (International) Stock Brokers hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 60,8 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DB (International) Stock Brokers 78,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,890 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat DB (International) Stock Brokers mit einem Umsatz von insgesamt 276,72 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 419,48 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -34,03 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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