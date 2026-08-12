DB (International) Stock Brokers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DB (International) Stock Brokers stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 INR je Aktie generiert.

DB (International) Stock Brokers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 103,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at