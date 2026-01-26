DB (International) Stock Brokers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DB (International) Stock Brokers hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

DB (International) Stock Brokers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 66,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at