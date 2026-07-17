PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
|
17.07.2026 14:08:08
DB muss Konkurrenz Platz machen: Netzagentur erlaubt Unternehmen Italo auf deutschen Schienen
Zu spät, zu voll, zu teuer - die Deutsche Bahn ist vieles, aber damit fast alleine auf deutschen Strecken. Das soll sich ändern. Die Bundesnetzagentur macht den Weg für den Markteintritt von Italo frei. Das zukünftige "Trassen-Teilen" stößt jedoch nicht nur auf Begeisterung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!