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17.07.2026 14:08:08

DB muss Konkurrenz Platz machen: Netzagentur erlaubt Unternehmen Italo auf deutschen Schienen

Zu spät, zu voll, zu teuer - die Deutsche Bahn ist vieles, aber damit fast alleine auf deutschen Strecken. Das soll sich ändern. Die Bundesnetzagentur macht den Weg für den Markteintritt von Italo frei. Das zukünftige "Trassen-Teilen" stößt jedoch nicht nur auf Begeisterung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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