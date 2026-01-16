DB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DB lud am 15.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 5,36 INR. Im letzten Jahr hatte DB einen Gewinn von 6,62 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,82 Prozent zurück. Hier wurden 6,05 Milliarden INR gegenüber 6,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at