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13.05.2026 06:31:29
DB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DB hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat DB im vergangenen Quartal 5,76 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DB 5,48 Milliarden INR umsetzen können.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 18,63 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei DB ein Gewinn pro Aktie von 20,82 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 23,56 Milliarden INR gegenüber 23,39 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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