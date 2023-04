DBAG-Aktie im nachbörslichen Tradegate-Handel deutlich im Plus: Deutsche Beteiligungs AG erwartet bessere Ergebnisse

2022/23 dürfte das Konzernergebnis bei 85 bis 115 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Frankfurt mit. Beim Nettovermögenswert rechnet die DBAG für das am 30. September endende Geschäftsjahr nun mit 610 bis 715 Millionen Euro. Bisher war das Unternehmen nur von 70 bis 80 beziehungsweise 605 bis 675 Millionen Euro ausgegangen. Wesentlicher Treiber für das Konzernergebnis sei die Bewertung des Firmenportfolios.

Im ersten Geschäftshalbjahr lag das Konzernergebnis vorläufigen Berechnungen zufolge bei plus 83 Millionen Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum war noch ein Minus von 35,8 Millionen Euro verzeichnet worden. Der Nettovermögenswert zum Ende des Zeitraums legte von 632 auf 647 Millionen Euro zu.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass das Ergebnis eines einzelnen Quartals stark von den Bewertungsverhältnissen an den Kapitalmärkten zum jeweiligen Quartalsstichtag geprägt ist. Die aktuelle Prognose beruhe auf den Bewertungsverhältnissen zum 31. März 2023. Zum Abschluss des Geschäftsjahres am 30. September 2023 könnten diese Bewertungsverhältnisse höher oder niedriger liegen.

Anleger waren trotz des Warnhinweises positiv gestimmt. Die seit kurzem im SDAX notierte DBAG-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um viereinhalb Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX)